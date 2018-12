Domenica 6 gennaio, canti di Natale alle Porte dell'Adige di Bussolengo

Domenica 6 Gennaio, dalle ore 17.30 alle ore 18.30, il Centro Commerciale Porte dell'Adige a Bussolengo festeggerà il termine delle feste natalizie insieme al Coro Coste Bianche di Negrar, che intratterrà il pubblico con un repertorio di canti di Natale e della tradizione montana locale ed un intermezzo di poesie natalizie.



Il Coro Coste Bianche, diretto dal maestro Martino Beaupain, è uno dei cori ufficiali della Sezione Ana (Associazione Nazionale Alpini) Verona e fa parte dell’Associazione Gruppo Corali Veronesi. Nei suoi 40 anni di attività, ha collezionato una vasta discografia: A mezzanotte in punto; Sì ve la voi cantar; Natale con gli Alpini; Canti degli Alpini e di Montagna; Il meglio dei canti degli Alpini; Canti degli Alpini e C’era una volta.



L'area "El Filò. 1 territorio, 1000 racconti" è aperta al pubblico del Centro Commerciale Auchan Porte dell’Adige dal lunedì al venerdì dalle ore 15:30 alle ore 19:00 e il sabato e la domenica dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:30 alle ore 19:00. Presso El Filò, gli utenti possono incontrarsi per scambiare e leggere libri, ascoltare racconti, nonché esprimersi attraverso occasioni d’evento in cui promuovere le proprie attività associative ed imprenditoriali nonché proporre e candidare progetti sia compilando l’apposito form presente nell’area che scrivendo a segreteria@sangit.it.



Il programma dei prossimi appuntamenti è visibile qui.