Canta in allegria con il gruppo camminate in via Albere a Verona e dintorni

Sabato 7 dicembre 2019, ore 15.30 il gruppo “Camminate in via Albere Verona e dintorni” canta in coro. Ti piace camminare? Ti piace cantare? Vieni con noi! Chiedi di entrare nel gruppo Whatsapp dedicato per tutti i dettagli: easygreenverona@gmail.com.

Il Gruppo “Camminate in via Albere e dintorni” ha ormai superato la quota 110 partecipanti: siamo diventati amici e abbiamo scoperto che tra noi c’è chi ama anche cantare. Se alle Camminate aggiungiamo un bel coro in allegria …il divertimento e il benessere sono assicurati! Ecco il programma:

ritrovo al nostro incrocio ovvero in via Albere, dove incrocia viale Palladio, lato angolo bar e aiuola verde, alle ore 15.30

Camminata di 30 minuti

Coro in un prato all’aria aperta

ritorno a piedi al nostro incrocio verso le 17, felici!

Domande:

è un karaoke? non ci sarà un solista che si esibisce di fronte a un pubblico ma canteremo in coro tutti insieme

posso cantare la mia canzone preferita? Abbiamo creato un gruppo whatsapp dedicato dove stiamo scrivendo i testi delle canzoni che ci piacciono, uno a testa e in italiano, la scaletta è quindi molto varia: indica anche tu la tua canzone del cuore, chiedi di entrare nel gruppo scrivendo a easygreenverona@gmail.com indicando il tuo numero di cellulare

e se stonassi? che importa, ci vogliamo solo divertire insieme

che tempo farà? le previsioni annunciano bel tempo. In caso di pioggia leggera la Camminata è confermata con altra destinazione ma il coro rimandato. In caso di temporale l’evento è annullato.

posso proporre anche canzoni non in italiano? al momento partiamo con l’italiano così siamo sicuri di cantare tutti, poi in futuro perchè no

ci sarà un dj? ci saranno le nostre voci libere e spensierate all’aria aperta, i nostri occhi ridenti e l’amicizia, niente casse o dj

se non ricordassi tutte le parole? nel gruppo whatsapp scriveremo tutti i testi in scaletta, potrai leggerli direttamente sul tuo cellulare quindi o stamparteli se preferisci

ci sarà freddo? è inverno, copriti bene, con la prima Camminata di mezz’ora già ci scalderemo e così cantando e poi ancora con la Camminata del ritorno, staremo bene.

L’idea in più: portati un termos con un tisana calda o cioccolata o tè e qualche bicchiere in più per gli amici, quale modo migliore per augurare al prossimo: buon inizio delle festività! L’evento è gratuito, informale, ognuno è responsabile per sè. Non fai ancora parte del Gruppo “Camminate in via Albere Verona e dintorni”? partecipa e cogli questa occasione per conoscerci, sei il benvenuto! È un progetto dell’associazione Easy Green Verona ai fini della valorizzazione del territorio, del benessere e delle relazioni di buon vicinato.

Informazioni e contatti

Web: http://www.viaalbereverona.com

Gallery