Incontro con Matteo Gracis autore del libro "Canapa. Una storia incredibile"

Giovedì 30 maggio 2019, alle ore 18.00, presso la Feltrinelli di via Quattro Spade 2 a Verona, si terrà l'incontro con Matteo Gracis autore del nuovo volume "Canapa. Una storia incredibile" (Chinaski Edizioni).

In questo libro Matteo Gracis , fondatore e direttore di “Dolce Vita”, la più importante rivista italiana sulla cultura della Canapa, intreccia la sua storia di crescita umana e professionale con quella della pianta più controversa di tutti i tempi come non è mai stata raccontata.