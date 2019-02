Campus estivo Aid per ragazzi con Dsa a Bardolino

Visto il successo delle scorse edizioni, la Sezione AID di Verona ripropone, anche per il 2019, il CAMPUS ESTIVO AID presso l'Istituto Salesiano Tusini di Bardolino (VR), da domenica 23 giugno a sabato 29 giugno 2019.

Una settimana completa di campus per ragazzi con DSA per promuoverne l'autostima e l'autonomia nello studio, per due fasce di età: tra la classe 5^ della Scuola Primaria e la scuola secondaria di primo grado (https://verona.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/campus-estivo-aid-elementari-medie-bardolino-2019) e tra la 1^ e la 5^ della Scuola Secondaria di secondo grado (https://verona.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/campus-estivo-aid-adolescenti-2019-bardolino).