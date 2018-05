Ultimo appuntamento con "Religio": gli angeli nell’Età moderna e coloniale

La figura dell’angelo percorre mutando significato, funzione e apparenza, un lungo tratto di storia, per giungere, in anni recenti, sino agli angeli di Osvaldo Licini, di Wim Wenders o di Igor Mitoraj.

Il professor Pier Angelo Carozzi, storico delle religioni, chiude – avvalendosi di una copiosa iconografia – il percorso “Religio”, dal titolo “L’angelo, iconografia e storia”, illustrando la metamorfosi di forma e significato di questa figura, facendosi assai prossima all’uomo e alterando in maniera irriconoscibile i propri lineamenti.

L’ultimo appuntamento è previsto mercoledì 23 maggio alle 21.00 con l’intervento “Gli angeli nell’Età moderna e coloniale” alla Fondazione Centro Studi Campostrini di Verona, in via Santa Maria in Organo, 4. Ingresso libero.

Il ciclo è patrocinato dal Comune di Verona, dalla Provincia di Verona e dalla Regione del Veneto. Inoltre si ringraziano Banca popolare di Verona - Banco BPM e Fondazione Cattolica. Per informazioni chiamare il numero 045/8670770 o scrivere a info@centrostudicampostrini. it.

Si possono riascoltare gli incontri precedenti al link dedicato ai podcast o nella pagina Youtube della fondazione. Evento Facebook.