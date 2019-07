Turista nel tuo quartiere: camminate in via Albere a Verona e dintorni

È partita a giugno una bella inziativa: camminate di un’ora circa partendo da via Albere per scoprirne i dintorni. La passeggiata svela l’armonica presenza di moderni palazzi, ville liberty, case di campagna, aree archeologiche, prati, boschi, fiori, orti, alberi da frutta, strade asfaltate e bianche.



DOVE? - Ritrovo all’incrocio tra via Albere e via Palladio, lato angolo bar e aiuola verde, fai un cenno di saluto di riconoscimento e unisciti a noi.



QUANDO? - Ci si trova più volte a settimana a volte al mattino alle 07.30 a volte la sera alle 20.30 Presentati puntuale qualche minuto prima dell’orario fissato. Giorni e orari vanno sempre verificati: metti “mi interessa” o “parteciperò” all’evento su Facebook e riceverai la notifica automatica d’avviso.



AGGIORNAMENTI - Gli appuntamenti, a volte al mattino a volte serali, vengono annunciati sulla pagina Facebook di via Albere Verona; in alternativa si può chiedere di essere avvisati scrivendo a easygreenverona@gmail.com.

COSTI? - Si tratta di appuntamenti adatti a tutti, informali, gratuiti.



RESPONSABILITA’ - Si tratta di un’iniziativa spontanea: ognuno è responsabile di se stesso.

Intensità: a passo svelto che permetta la conversazione. Cani benvenuti nel rispetto del Regolamento del Comune di Verona per la tutela degli animali (conosci l‘area dedicata ai cani di via Albere?).



GALATEO - Sopprattutto quando passiamo vicino alle abitazioni teniamo un volume di voce moderato; facciamo un sorriso a chi ci incrocia; rispettiamo fiori e frutti: non li cogliamo, li fotografiamo; con le persone nuove nel gruppo stringiamo subito un clima amichevole.

In caso di pioggia? Con pioggerellina leggera l’uscita è confermata, altrimenti ci si vede l’appuntamento successivo.

CON GUIDA - Ti piace partecipare a camminate anche con guida storica nei nostri territori? Guarda le prossime date nella pagina: www.viaalbereverona.com

Con noi o con chi vuoi scopri la bellezza del nostro quartiere Stadio a Verona!

Informazioni e contatti

Web: www.viaalbereverona.com

- pagina Facebook di via Albere Verona

Mail: easygreenverona@gmail.com