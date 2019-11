Venerdì 22 novembre 2019 il Gruppo Camminate in via Albere e dintorni va a ballare! Chiedi di entrare nel gruppo Whatsapp dedicato, per tutti i dettagli: easygreenverona@gmail.com.

Il Gruppo di amici delle “Camminate in via Albere e dintorni” ha ormai superato la quota 100 partecipanti: siamo diventati amici e abbiamo scoperto che tra noi c’è chi ama anche ballare. Se alle camminate aggiungiamo la musica ecco che abbiamo il ballo, si tratta comunque di fare passi, soltanto non in linea retta…il divertimento e il benessere sono assicurati!

Chi lo desidera potrà cenare oppure solo bere qualcosa in compagnia. La musica della serata è quella degli anni ’70 – ’80, quindi si balla anche se non si è in coppia. L’evento è gratuito, l’ingresso al locale gratuito, ognuno paga la propria consumazione. Come sempre partenza e ritorno da via Albere, incrocio con viale Palladio, lato angolo bar e aiuola verde. Chi non ha auto può chiedere un passaggio.

Per motivi organizzativi l’evento è solo su prenotazione: vanno organizzati i posti auto e prenotato il tavolo al locale: chiedi di entrare nel gruppo Whatsapp dedicato scrivendo a easygreenverona@gmail.com e indicando il tuo numero di telefono.

Non fai ancora parte del Gruppo “Camminate in via Albere e dintorni”? partecipa e cogli questa occasione per conoscerci, sei il benvenuto! È un progetto dell’associazione Easy Green Verona ai fini della valorizzazione del territorio, del benessere e delle relazioni di buon vicinato.

Informazioni e contatti

Prenotazioni: easygreenverona@gmail.com tel. 347 894 38 35.

Web: http://www.viaalbereverona.com.

