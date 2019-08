In vacanza sotto casa: Albere, Spianà, Postumia veronese da scoprire a piedi

Di settimana in settimana continuano le camminate per amore di benessere, cultura e amicizia! Ecco date o orari di questa nuova settimana insieme, dal 5 all'11 agosto 2019.

La passeggiata svela l’armonica presenza di moderni palazzi, ville liberty, case di campagna, aree archeologiche, prati, boschi, fiori, orti, alberi da frutta, strade asfaltate e bianche, parchi. Guarda le immagini dei percorsi fatti per stare virtualmente con noi, per invogliarti ad unirti al gruppo, o per prendere idee per i tuoi giri personali.

DOVE - Ritrovo all’incrocio tra via Albere e via Palladio, lato angolo bar e aiuola verde, fai un cenno di saluto e unisciti a noi.

QUANDO - Ci si trova più volte a settimana a volte al mattino a volte la sera

Presentati puntuale qualche minuto prima dell’orario fissato.

AGGIORNAMENTI - Giorni e orari vengono riformulati ogni settimana cercando di ottimizzare in base alle richieste dei partecipanti.

Gli appuntamenti vengono annunciati di settimana in settimana sulla pagina Facebook di via Albere Verona; in alternativa si può chiedere di essere avvisati scrivendo a easygreenverona@gmail.com

COSTI - Si tratta di appuntamenti adatti a tutti, informali, gratuiti.

RESPONSABILITA’ - Si tratta di un’iniziativa spontanea: ognuno è responsabile di se stesso.

INTENSITA’ - A passo svelto che permetta la conversazione. Di solito i percorsi sono di circa 4/5 chilometri.

CANI - Benvenuti nel rispetto del Regolamento del Comune di Verona per la tutela degli animali (conosci già l‘area dedicata ai cani di via Albere 96?).

GALATEO - Ci presentiamo agli orari indicati con un po’ di anticipo per non far aspettare gli altri (si parte puntuali); sopprattutto quando passiamo vicino alle abitazioni teniamo un volume di voce moderato; facciamo un sorriso a chi ci incrocia; rispettiamo fiori e frutti: non li cogliamo, li fotografiamo; con le persone nuove nel gruppo instauriamo subito un clima amichevole; per rispetto della privacy fotografiamo le persone solo di spalle (o sfochiamo il viso o le targhe delle auto).



PIOGGIA - Con pioggerellina leggera l’uscita è confermata (ombrellino e scarpe chiuse), altrimenti ci si vede l’appuntamento successivo.



CON GUIDA - Ti piace partecipare a camminate anche con guida storica nei nostri territori? Guarda nel sito la sezione Eventi. Con noi o con chi vuoi scopri la bellezza del nostro quartiere Stadio a Verona e dintorni!

Informzioni e contatti

Web: http://www.viaalbereverona.com