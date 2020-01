Camminata domenicale da via Albere al bastione delle Maddalene

Domenica mattina, 2 febbraio, una bella camminata in compagnia alla scoperta del Bastione delle Maddalene, che è parte della cinta magistrale di Verona, dove è stato recentemente inaugurato un percorso espositivo all'interno del Centro Documentale omonimo.

Per il progetto "Io guida per un giorno" saremo accompagnati dal prof. Maurizio d'Alessandro. Ritrovo ore 9.30 all'incrocio tra via Albere e viale Palladio, lato bar a aiuola verde. Arrivo ore 10.15 a Porta Vittoria per l'incontro con il prof. Maurizio e un primo racconto di contestualizzazione dell'epoca dei Bastioni, quindi proseguiremo per il Batione delle Maddalene. Ritorno previsto per le 12.30 circa al'incrocio di partenza via Albere /viale Palladio.

Appuntamento gratuito, informale ed aperto a tutti. È un progetto dell’associazione Easy Green Verona ai fini della valorizzazione del territorio e delle relazioni di buon vicinato.

Informazioni e contatti

Web: viaalbereverona.com

Mail: easygreenverona@gmail.com