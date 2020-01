Camminata in Lessinia al chiaro di luna

Il programma di sabato 8 febbraio 2020:

ore 17.15: ritrovo 1 nel piazzale della chiesa di S. Felice e partenza con mezzi propri verso Valdiporro (piazza 13 Comuni);

ore 18: ritrovo 2 a Valdiporro (piazza 13 Comuni), nel parcheggio della chiesa e partenza per la passeggiata (lunghezza di circa 4 Km, con un dislivello di circa 150 m);

ore 20 circa: cena presso l’agribirrificio Laorno; al termine ritorno a Valdiporro e rientro libero.

Quota di partecipazione: per la cena 20 euro per gli adulti (antipasto con tagliere, primo a scelta tra gnocchi di malga o passato di verdura, dolce, acqua, birra artigianale di due tipi, caffè), 10euro per i bambini (antipasto con tagliere comune, piatto a scelta tra gnocchi, passato di verdura o carne salà, 1 bibita, acqua e dolce).

Informazioni utili:

la passeggiata è adatta a tutti, ma è richiesto un minimo allenamento;

durante la passeggiata sarà possibile ricevere informazioni sulla donazione del sangue (Avis);

si raccomanda un abbigliamento adeguato; in caso di maltempo la passeggiata verrà annullata;

la parrocchia di S. Felice declina ogni responsabilità per danni a cose o persone durante lo svolgimento della passeggiata; la responsabilità sui minori è di chi li accompagna.

Informazioni e contatti

Per informazioni ed adesioni (entro mercoledì 5 febbraio):

chiamare preferibilmente al pomeriggio/sera (o messaggio o Whatsapp): 328.8355.728 - 339.815.3795, oppure vedere l’evento sulla pagina Facebook della Parrocchia: ParrocchiaDiSanFeliceExtraVerona/events.

