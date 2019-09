Camminata in Lessinia con degustazione e preparazione del formaggio

Avete mai provato a fare il formaggio con le vostre mani? Vi siete mai chiesti come si svolge una giornata nella stalla? Abbiamo quello che fa per voi! Equipe Natura Guide e Caseificio Punto Verde organizzano una camminata con degustazione a km zero alla scoperta della Lessinia orientale.

Il programma

ore 09.30 ritrovo presso il parcheggio davanti alla chiesa di Sprea.

visita autonoma presso il Giardino Officinale di Sprea “Don Zocca” dove potrete ammirare le piante officinali e scattare stupende foto di fiori, farfalle e del bellissimo panorama.

camminata tra prati e boschi "accompagnati" da miti e tradizioni della Lessinia.

sosta alla stalla dell'azienda agricola Punto Verde dove Cristian Rama ci parlerà della sua giornata tipo.

visita al caseificio scoprendo "La nascita del formaggio" dal latte alla forma e dove faremo lo stracchino con le nostre mani!

degustazione di prodotti tipici (a disposizione fuori menù: agrigelati, yogurt fatti con latte di stalla!).

ore 14.30-15 conclusione della giornata.

Informazioni, iscrizioni e contatti

COSTO ESCURSIONE, DEGUSTAZIONE PREPARAZIONE DEL FORMAGGIO: 25 euro a persona (i bambini sotto gli undici anni pagano 15 euro; gratuito ogni 2 adulti paganti).

Compresi nel prezzo: accompagnamento professionale da parte di una Guida Ambientale Escursionistica (ai sensi della L. 4/2013) e assicurazione. Degustazione di tagliere di salumi e formaggi, assaggio di vino della zona.



TESSATI EQUIPENATURA: riduzione di 5 euro per tesserati di equipENatura, possibilità di tesserarsi al momento dell’iscrizione.

Difficoltà: turistica – facile. Sono presenti alcuni tratti con terreno dissestato.

Dislivello totale in salita: 200 m

Durata escursione: 2 ore e mezza

Si consiglia l’utilizzo di scarpe da trekking o scarpe sportive, una giacca antivento/antipioggia e pantaloni lunghi; inoltre, acqua, snack, cappello, ecc.

In caso di maltempo l'evento sarà annullato.

ISCRIZIONE OBBLIGATORIA entro le 14 di sabato 21 settembre a info@equipenatura.it

cell. +39 3403281258 (preferibilmente SMS o WhatsApp)

Evento Facebook

