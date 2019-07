Camminata in Lessinia con degustazione

Avete mai provato a fare il formaggio con le vostre mani? Vi siete mai chiesti come si svolge una giornata in stalla? Avete voglia di passare una domenica alternativa all’insegna della degustazione di prodotti tipici e alla scoperta del territorio della Lessinia? Abbiamo quello che fa per voi!



Le guide di equipENatura, in collaborazione con Caseificio Punto Verde, organizzano una camminata con degustazione di prodotti tipici.

Prima della sosta gastronomica i partecipanti avranno l’occasione di preparare con le loro mani lo stracchino!

Il programma della giornata

-Ore 09.30 Ritrovo presso il parcheggio davanti alla chiesa di Sprea dove la nostra guida vi illustrerà la giornata.

-tempo libero per la visita autonoma presso il Giardino Officinale di Sprea “Don Zocca” dove potrete ammirare le piante officinali e scattare stupende foto di fiori, farfalle e del bellissimo panorama

-visita allo shop dell’Erbecedario.

-Inizio camminata in mezzo ai prati e boschi tipici della zona (consigliati pantaloni lunghi) dove la guida vi parlerà di miti e tradizioni della Lessinia. Arriveremo all’allevamento della famiglia Rama dove l’allevatore ci parlerà della sua giornata tipo.

-Rientro presso il caseificio dove inizieremo a fare lo stracchino con le nostre mani!

-degustazione di prodotti tipici (a disposizione fuori menù: agrigelati, yogurt fatti con latte di stalla!)

-visita al caseificio scoprendo "La nascita del formaggio" dal latte alla forma

-Ore 14.30-15 conclusione della giornata

Difficoltà: turistica – facile. Sono presenti alcuni tratti con terreno dissestato. Sconsigliato a persone con problemi a caviglie e ginocchia.

Dislivello totale in salita: 200 m

Durata escursione: 2 ore e mezza

Si richiedono: l’utilizzo di scarpe da trekking o scarpe sportive, nonché di tutto l'equipaggiamento personale (indumenti caldi, snack a piacere e borraccia di almeno 1l di capacità, per le pause), meglio avere sempre una giacca antivento/antipioggia.

PREZZO ESCURSIONE, DEGUSTAZIONE PREPARAZIONE DEL FORMAGGIO: 25 euro a persona (bimbi sotto gli undici anni gratuiti, ogni 2 adulti paganti).



PREZZO PER L’ESCURSIONE: 15 euro a persona per non tesserati - riduzione di 5 euro per tesserati di equipENatura, possibilità di tesserarsi al momento dell’iscrizione La quota dell'escursione sarà raccolta dalla guida. Il prezzo comprende:

- l’accompagnamento professionale da parte di una Guida Ambientale Escursionistica (ai sensi della L. 4/2013),

- assicurazione durante l’accompagnamento.



PREZZO PER LA DEGUSTAZIONE: 10 euro a persona che comprendono tagliere di salumi e formaggio, assaggio di vino della zona. La quota della degustazione verrà raccolta dalla struttura.



Numero minimo di partecipanti: 10

In caso di maltempo non verranno effettuate le escursioni.

Informazioni e contatti

ISCRIZIONI OBBLIGATORIE: richieste di informazioni e preiscrizioni vanno inviate entro le 14 del giorno precedente l’uscita a info@equipenatura.it

+39 3403281258 Francesco (preferibilmente SMS o What’sApp).



Link Facebook: https://www.facebook.com/events/2441617502556564/

