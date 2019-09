Una camminata ecologica in programma a Sommacampagna

La Camminata Ecologica, in programma a Sommacampagna il 22 settembre 2019 dalle 8 alle 15 con ritrovo in Piazza della Repubblica, vuole essere un'occasione per riunirsi e insieme pulire il nostro territorio. Sarà una passeggiata accessibile a chiunque, bambini con passeggini e amici a quattro zampe, durante la quale si raccoglieranno i rifiuti che troveremo sui nostri percorsi. È un'occasione unica per condividere una domenica in compagnia e per sensibilizzare le persone alla cura e al rispetto per l'ambiente.

Ma la giornata non finirà qui. Dopo il dovere, c'è sempre il piacere e per questo motivo abbiamo deciso di offrirvi il pranzo nella bellissima Villa Venier a Sommacampagna, per poi presecuire nel pomeriggio con attività varia per bambini. Ci saranno gli amici della Croce Rossa Italiana con bellissime attività in tema green e non mancheranno gli amici di Gardaland, delle Funivie del Monte Baldo e di Folgaria.

In ricordo della giornata e del bel tempo speso insieme, ognuno riceverà di voi riceverà un gadget.

In caso di maltempo l'evento sarà rinviato.

Informazioni e contatti

Web: https://www.comune.sommacampagna.vr.it/home

- https://www.eventbrite.it/e/biglietti-camminata-ecologica