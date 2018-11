Evento di beneficenza: terza camminata con gli Alpini a Lazise

Domenica 25 novembre si terrà la “Terza camminata con gli Alpini”, su impulso dei gruppi Alpini di Lazise, Colà e Pacengo; l’iniziativa, giunta alla terza edizione, nata nel 2016 per raccogliere fondi a favore dei terremotati del sisma del Centro Italia, anche quest’anno è volta a sostenere la Protezione Civile del Basso Garda, ente No Profit e formato da volontari, guidato da Luca Trincia e costituito ufficiialmente nel marzo del 2018 con lo scopo di formare ed addestrare i volontari a poter affrontare nel migliore dei modi una qualsiasi emergenza che potrebbe verificarsi sul territorio.

La partenza dal parco giochi di Pacengo, Campo S. Daniele, in Strada della Breara a Pacengo, è prevista per le ore 9.00; il percorso è di circa 9 Km a piedi e prevede 4 tappe: colazione con polenta e renga dall azienda agricola GATTO, seconda tappa nella sede degli ALPINI di COLÀ con fogasin e vin, terza tappa alla CANTINA BERGAMINI con pane e salame e assaggi di vino, quarta e ultima tappa bella CANTINA MENEGHELLO per l'aperitivo e saluti dalle autorità alpine e comunali.

Il percorso della camminata

L’iniziativa oltre che voler sostenere un importante ente di volontariato locale come la Protezione Civile, ha anche un valore culturale e sociale, in quanto mira a far conoscere ed apprezzare l’entroterra di Lazise e frazioni, e di rafforzare il senso di comunità e di aggregazione, come testimonia anche l’intento comune dei gruppi Alpini del capoluogo e delle frazioni di Colà e Pacengo.

La camminata avrà una durata di circa tre ore; la partecipazione è libera, anche se è gradita la prenotazione nei seguenti luoghi: COLÀ al bar Acli, (mappa https://tinyurl.com/ydckumqw) PACENGO al bar CARMEN (https://tinyurl.com/yaca86ol) LAZISE dal barbiere RENZO E ROBERTO (https://tinyurl.com/y82qlfsn).