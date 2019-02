I Camillocromo chiudono la stagione del Dim con "Musica per ciarlatani, ballerine e tabarin"

Si chiude sabato alle 21:00, al DIM di Sandrà, un altro grande anno di risate a teatro con “Musica per ciarlatani, ballerine e tabarin” della compagnia Camillocromo: all'interno di un fantastico tabarin, un'orchestra di sei stralunati e poetici musicisti ciarlatani presenterà al suo pubblico funamboliche evoluzioni musicali, strabilianti rimedi miracolosi e sensazionali attrazioni mai viste!

Lo spettacolo, che chiude la rassegna "Il teatro che sorride", passa come un camaleonte, dallo swing al gipsy, al balcanico, al tango, ai ritmi sudamericani, attraversando circhi, fanfare, balere e luoghi fantastici, con gag musicali divertenti e surreali.

«Chiudete gli occhi e immaginate una pulce che balla il tango in un circo, una caffettiera che suona in una banda di paese, una vecchia giostra, un film muto di Buster Keaton, dei pinguini che ballano musica balcanica, un gruppo di zingari che suonano bottiglie, sedie e ciò che capita loro tra le mani...e molto altro. Apriteli e vedrete un' orchestra di sei musicisti che giocano con la musica, con il teatro, con gli strumenti e con la parola».

«Si gira il mondo con melodie ora strappate, ora avvolgenti, sempre imprevedibili e trascinanti... irridenti e da ballare... che si immergono in atmosfere felliniane, bregoviciane e di vecchi film francesi».

Il concerto/spettacolo dei Camillocromo è adatto a situazioni su palco, con platea seduta, in piazze, teatri, festival, pronto ad agitare le gambe e l’immaginazione del pubblico. Dalla nascita nel 2005 più di 900 esibizioni nei principali palchi e piazze italiane ed europee fra le quali: Fira Magica di Barcellona, Volterra Teatro, Carnaval de Madrid, Folkest, WorldmusicestivaL di Lugano, Ibla Buskers, Musicastrada', Haizetara Festival nei Paesi Baschi, Fabbrica Europa ', Efes Pilsen One Love Festival (Istanbul), Pflasterspektakel Festival di Linz, Chalon Dans La Rue, Waves Festival Denmark... Hanno curato le musiche per varie produzioni cinematografiche e spettacoli teatrali tra cui I Musicanti di Brema (Catalyst), Raschmunzel con il Circus Bone Idle e numerose collaborazioni con il Teatro Viaggiante.