Greta Thunberg, giovanissima attivista svedese di soli 16 anni, è la fondatrice del movimento “Fridays For Future” -"I venerdì per il futuro"- che si batte contro il cambiamento climatico e per la tutela dell'ambiente.

Il 15 marzo tutto il pianeta scenderà in piazza per sensibilizzare sul tema del riscaldamento globale. Il Vicariato per la Cultura della Diocesi di Verona, la Commissione Nuovi Stili di Vita, e l’Economia del Bene Comune invitano ad una serata per approfondire il tema dei cambiamenti climatici:



CAMBIAMENTI CLIMATICI: OLTRE IL RISCHIO UN'OPPORTUNITÀ? MERCOLEDÌ 13 MARZO - ORE 20.45

SALONE DEI VESCOVI - CURIA VESCOVILE - P.ZZA VESCOVADO, 7 (VR)

Nell’incontro parleremo dei cambiamenti climatici con Stefano Caserini, docente del corso di Mitigazione dei cambiamenti climatici al Politecnico di Milano e con Giorgio Mion, docente di economia aziendale dell’Università di Verona. L'invito è aperto a tutti.