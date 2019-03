"Cambia-menti" sul clima: escursione guidata alle porte di Verona

Cogliamo l'occasione di camminare a pochi passi dal centro cittadino e di immergerci in uno spazio immerso nel verde, allontanandoci per qualche ora dal traffico e del caos, per parlare di cosa sta cambiando nell'aria. Il tema “clima” sta diventando molto caldo e diversi movimenti pacifisti si sono messi in atto per aumentare la sensibilizzazione del mondo politico. Ne parliamo insieme per cercare di fare anche noi, nel nostro piccolo, delle scelte consapevoli che possono contribuire a migliorare le condizioni di salute del nostro Pianeta. Con la collaborazione di Legambiente, ci verranno forniti alcuni strumenti per ripulire i sentieri che circondano le mura cittadine.

Chi lo desidera quindi potrà sfruttare il periodo delle soste per raccogliere plastica o altri materiali dimenticati sul sentiero. Alla fine del tour ci prenderemo un po' di tempo (20 minuti circa) per fare qualche esercizio di Yoga di gruppo e sentirci in armonia con l'ambiente e il luogo che ci ospita.

Cosa portare: scarpe da ginnastica, abbigliamento comodo, 1 litro di acqua a testa, cappello, guanti in lattice o da giardino, un telo per la sedersi sul prato.

Lunghezza: 6 km circa

Dislivello: 160 metri D+

Difficoltà escursione: Facile.

Durata: 3h circa comprensiva di soste e una meditazione alla fine del tour. Ritorno alle auto previsto per le ore 13.

Condizioni generali

Prezzo complessivo dell'evento 12 € ( prezzo ridotto per i tesserati a 10 €)

La quota comprende l'accompagnamento a cura delle Guide Ambientali Escursionistiche (ai sensi della L. 4/2013) e la lezione di YOGA della dura di 20 minuti circa.

Numero minimo di 10 partecipanti

In caso di maltempo il programma potrebbe ossere annullato o subire variazioni.

Info e prenotazioni

Per questioni logistiche e organizzative le prenotazioni dovranno pervenire entro il 26 marzo tramite mail a info@equipenatura.it o tramite cellulare telefonando a Sandra al 3485817350

