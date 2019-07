"Calici di stelle" nella valle dei ciliegi a due passi dal Castello di Soave

Prende il via da quest'anno Calici di Stelle a cura dell'Associazione Strada del Vino Soave. La location di svolgimento dell'iniziativa è a Colognola ai Colli, nella bellissima valle dei ciliegi, in un ambiente integro e legato alle tradizioni, dove l'Azienda Vicentini Agostino conduce la propria attività. E se l'immagine del melograno (emblema dell'azienda) rappresenta un simbolo propizio, lo si può ben vedere dal successo raggiunto in breve tempo dall'azienda, che ha ottenuto buoni livelli produttivi e qualitativi.

Con l'accoglienza riservata per la speciale serata, sarà possibile degustare i vini dell'azienda, fare assaggi di street food e apprezzare il piacevole intrattenimento musicale in programma.

In collaborazione con lo Street Food "Siamo Fritti" di Elisa & York e le loro prelibatezze da gustare in abbinamento ai nostri vini. La serata sarà animata da musica soul - pop del "We are two dots".

Informazioni e contatti

Entrata libera - degustazione 3 vini: 10 euro

tel. 045.7650539 - Mail: vicentini@vinivicentini.com - Web: www.stradadelvinosoeave.com

Evento Facebook