A Caldiero è in arrivo la fantastica notte bianca di mezza estate

Il programma della "Notte Bianca" di Caldiero coniuga tradizione e novità. La Pro Loco sarà presente con gli stand enogastronomici. Ci saranno vari intrattenimenti: il ballo liscio con la pista in acciaio, i giochi gonfiabili gratuiti per i bambini, il bagno notturno alle terme con dj set e bar aperto.

Non mancherà la musica in centro, la milonga per gli appassionati di tango e musica jazz e blues. Lungo le vie del paese ci saranno poi bancarelle artigianali e gastronomiche. Appuntamento da non perdere dunque il prossimo 20 luglio a Caldiero.

(fonte Facebook Pro Loco Caldiero)