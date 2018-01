Da Calcutta a Verona la musica indie sbarca in Arena

A due anni di distanza dall’uscita dell’album che ha lasciato un segno profondo nella musica italiana e nelle sue evoluzioni, il 15 dicembre 2017 ha visto la luce “Orgasmo”, canzone che anticipa la pubblicazione di un nuovo album previsto per la primavera del 2018, e che è accompagnata da un video di Francesco Lettieri, già regista per altre canzoni di Calcutta, come Cosa Mi Manchi a Fare, Oroscopo e Del Verde.

Questa estate saranno solo due i concerti che vedranno Edoardo protagonista, due appuntamenti live, eventi praticamente unici, che avranno come cornice due location diametralmente opposte, ma ugualmente e diversamente evocative, come lo stadio Francioni di Latina (21 luglio) e l’Arena di Verona (6 agosto).

Biglietti: 25/30/35/40€ + dp

Sciarpa omaggio

Apertura porte: ore 18,30

Inizio concerti: ore 20,15

PREVENDITE DISPONIBILI DAL 23 GENNAIO ALLE 13,30

