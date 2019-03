All'Olivieri Stadium calcio e musica scendono in campo contro la violenza sulla donne

Una serata di musica e sport per dire no alla violenza su donne e minori. Venerdì 8 marzo, alle 18.30 all’Olivieri Stadium di via Sogare, si terrà il derby benefico “Il cuore in campo contro la violenza”, a sostegno di Telefono Rosa. La partita vedrà sfidarsi le calciatrici dell’Hellas Verona Women e del ChievoVerona Valpo, in campo con la Nazionale Italiana Cantanti, per dare un messaggio di solidarietà e di responsabilità sociale.

Non solo sport, ma anche musica e intrattenimento. L’evento vedrà, infatti, la partecipazione di Paolo Vallesi, vincitore della trasmissione di Rai 1 “Ora o mai più”, e Pierdavide Carone, autore del brano “Caramelle”. Saranno presenti anche la band Dear Jack, Luca Fainello dei Sonohra e gli ex calciatori Damiano Tommasi, Fabio Moro, Emiliano Bonazzoli, Luciano Siqueira de Olivera e Sergio Guidotti. Durante la serata arriveranno anche il Papà del Gnoco e le altre maschere della tradizione veronese.

L’iniziativa benefica, condotta da Laura Peloso ed Elisabetta Gallina, è patrocinata dal Dipartimento per le Pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Comune di Verona, dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio e dall’Associazione Italiana Calciatori, con la collaborazione di Progetto Quid, Associazione Isolina e..., Istituto Scolastico Seghetti e USacli.