Cafè letterario a Sona: musica, letteratura e condvisione

6 GIUGNO // CONDIVISIONE - IL VASO DI FIORI con Michela Rimondini. Michela Rimondini, autrice del libro Il Vaso di Fiori racconta le preoccupazioni di una giovane madre alla quale è stato diagnosticato un tumore, la gestione pratica ed emotiva dei figli durante il trattamento chemioterapico i mutamenti visibili che questo comporta.



Un aiuto per preparare e favorire un dialogo sereno che risponda ai bisogni informativi del bambino è ciò che si propone il legante e delicato albo illustrato Il Vaso dei Fiori.



Questo incontro ha lo scopo di creare un momento di condivisione di esperienze di vita, partendo da quella di Michela, incentrandosi sulla figura femminile e le sfide più o meno grandi che ogni donna deve affrontare, in particolare modo nella crescita dei propri figli.



Parteciperà alla serata Nicoletta Pozzani coordinatrice di scuola materna, da anni coinvolta nella promozione di progetti di inclusione e sostegno alla lettura in età prescolare.



________________________________________________



Il Caffè Letterario è un posto dove le arti la fanno da padrona: scrittori, narratori, musicisti, artisti o semplici appassionati che allietano i fruitori del posto con le loro storie.



È questo che diventa la Biblioteca di Sona, che, una volta al mese, tra un caffè e una fetta di torta, presenta incontri dedicati alla musica, alla letteratura e alla condivisione di esperienze di vita. Anche, perché no, dei partecipanti stessi.



Un punto di ritrovo, offerto dal Progetto Gutenberg, dove la cultura può essere recepita e diffusa a 360°, in maniera diversa ed immediata.



________________________________________________



I prossimi incontri:



4 LUGLIO // MUSICA

Vivaldi e le quattro stagioni

con Andrea Testa



________________________________________________



Buffet a offerta libera



Sarà presente una postazione bookcrossing



Allestimenti a cura di EVento tra i salici



Con il finanziamento di Bando alle ciance e Carta Giovani VR