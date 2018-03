"Caccia all’uovo" per i bambini nei Disney Store per festeggiare la Pasqua

Per festeggiare la Pasqua 2018 Disney Store ha ideato una divertente “Caccia all’uovo” che coinvolgerà tutti i piccoli ospiti. Dal 24 al 30 marzo* i bambini potranno recarsi al Disney Store di Verona e prendere parte a questa divertente attività.

Dieci uova cartonate e camuffate con i colori dei personaggi Disney saranno nascoste tra gli scaffali, e per trovarle i bambini potranno usare la colorata scheda riepilogativa che verrà consegnata dai Cast Member.

Una volta trovate tutte le uova, sarà sufficiente rispondere a una facile domanda per ricevere un morbido Ufufy! E per vivere “La Magia in un Regalo” anche a Pasqua, nei Disney Store sono disponibili tante idee regalo: divertenti peluche, accessori e capi di abbigliamento con delicati colori e ispirati a questa importante ricorrenza.

*(per conoscere gli orari esatti delle attività si consiglia di contattare lo store. Indirizzi e numeri di telefono si possono trovare sul sito www.disneystore.it nell'apposita sezione "Trova negozio”).