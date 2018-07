Caccia al tesoro a Verona "I segreti di Romeo e Giulietta"

Sabato 25 agosto venite a provare la nuova APP Play the City! In occasione di questo evento infatti inaugureremo un nuovo modo di vivere alcune parti dei nostri giochi: un evento nell’evento! Ma abbiamo pochi posti disponibili, per cui affrettatevi a prenotare il vostro.



«Non c’è mondo per me al di fuori delle mura di Verona: solo purgatorio, tortura, lo stesso inferno; bandito da qui, è come fossi bandito dal mondo; e l’esilio dal mondo vuol dir morte».



Tutti conosciamo la storia di Giulietta e Romeo, ma quanti di noi possono dire di sapere veramente cosa è successo ai due giovani amanti? In quanti sanno se i Montecchi e i Capuleti sono realmente esistiti? E dove si trovava il convento di frate Lorenzo?



Vi invitiamo a Verona per scoprire questo e molto altro, giocando tra le vie, i monumenti e le piazze della città. Una Caccia al Tesoro romantica (ma non troppo), avventurosa (al punto giusto) ed entusiasmante che saprà emozionarvi e portarvi in luoghi prima inesplorati. Un gioco urbano alla scoperta dei luoghi della storia di Shakespeare e del mondo di leggende, tradizioni, aneddoti e racconti che si sono sviluppati attorno alla storia d’amore più famosa del mondo.



Play the City, proprio in questo evento, inaugurerà la sua App, che sarà disponibile su Google Play e App Store tra qualche giorno!

Per festeggiare questa svolta abbiamo pensato di proporre un biglietto ridotto di soli 10€.

Per scaricare le istruzioni dell’evento cliccate qui.



Ritrovo: Piazza Bra, di fronte alla statua equestre

Conclusione: Piazzale del Mercato Vecchio

Prezzo a persona: 10€. I bambini sotto gli 11 anni , accompagnati da almeno due adulti, non pagano.