Caccia al tesoro urbana a Verona

Da quello che ho scoperto, un pericolosissimo hacker ha deciso di mandare in tilt la città di Verona. Ha inventato un virus che potrebbe portare ad un black out energetico completo! Sarebbe il caos: treni e bus impazziti, incidenti, sistemi di sicurezza fuori uso… una città in ginocchio. Ha lanciato a me la sfida, ma io da solo non riesco a fermarlo.

L’unica possibilità di fermarlo è stare al suo gioco; mi ha dato infatti un quaderno pieno di enigmi da risolvere, di codici da decifrare e di altre diavolerie, dicendomi che solo superando le sue prove potrò trovare la password per disattivare il virus che vuole mettere in rete.

Potete aiutarmi a salvare Verona? Serve il vostro aiuto…subito!

DETTAGLI CACCIA AL TESORO A VERONA

Data: 29 settembre 2019

Dal Cortile del Mercato Vecchio



Durata: circa 3 ore

Prezzo a persona:

25 euro con bonifico entro mercoledì 25 settembre

28 euro con PayPal o Satispay entro il giorno precedente

Compresi: kit/squadra (materiale di gioco, istruzioni, borsa personalizzata, torcia) e aperitivo finale al Tanto Pizzeria Ristorante Verona.

Una gara a squadre, contro il tempo e contro gli avversari, alla ricerca del modo per fermare l’attacco, ma non solo! Una serie di indovinelli, puzzle ed enigmi da risolvere usando tutta la vostra intelligenza; un modo totalmente nuovo per scoprire il centro di una città sorprendente!

Non serve nient’altro che tanta voglia di scoprire, di giocare, delle scarpe comode e uno smartphone (a squadra) con connessione web attiva! Organizzatevi ed iscrivetevi a squadre di 4-6 persone (oppure singolarmente: la squadra te la troviamo noi!). Parte del ricavato sarà devoluto a Fondazione Città della Speranza.

Informazioni e contatti

Web: https://www.playthecity.it/events/caccia-al-tesoro-verona-29-09-19/