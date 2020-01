Caccia al tesoro urbana di San Valentino a Verona sulle orme di Giulietta e Romeo

«Non c’è mondo per me al di fuori delle mura di Verona: solo purgatorio, tortura, lo stesso inferno; bandito da qui, è come fossi bandito dal mondo; e l’esilio dal mondo vuol dir morte». Tutti conosciamo la storia di Giulietta e Romeo, ma quanti di noi possono dire di sapere veramente cosa è successo ai due giovani amanti? In quanti sanno se i Montecchi e i Capuleti sono realmente esistiti? E dove si trovava il convento di frate Lorenzo?

Vi invitiamo a Verona per scoprire questo e molto altro, giocando tra le vie, i monumenti e le piazze della città durante la manifestazione "Verona in Love" 2020. Una Caccia al Tesoro romantica (ma non troppo), avventurosa (al punto giusto) ed entusiasmante che saprà emozionarvi e portarvi in luoghi prima inesplorati. Un gioco urbano alla scoperta dei luoghi della storia di Shakespeare e del mondo di leggende, tradizioni, aneddoti e racconti che si sono sviluppati attorno alla storia d’amore più famosa del mondo.

L’evento si concluderà con un drink presso il Symposio Wine Bar.

Data: 14/02/20 – ritrovo alle ore 20.30 (in Piazza Bra vicino al monumento equestre).

Durata del gioco: circa 3 ore

Prezzo con bonifico anticipato entro mercoledì 12 febbraio:

20 euro a persona

30 euro la coppia

Prezzo con con pagamento via PayPal o Satispay entro venerdì 14 febbraio:

22 euro a persona

32 euro la coppia

Iscrizione obbligatoria a questo link: https://www.playthecityadmin.com/ptc/teams/webadd/108

Gioco romantico per coppie ma non solo. Vuoi giocare con la tua dolce metà? Vuoi creare una squadra ed esplorare Verona con i tuoi amici? Sei single e vuoi conoscere persone nuove? Hai trovato l’evento giusto per te!

Informazioni e contatti

Web: https://www.playthecity.it/events/caccia-al-tesoro-verona-in-love-14-02-20/