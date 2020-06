Caccia al tesoro urbana a Peschiera del Garda

Vicino a Peschiera, la tradizione riporta che nel 492 il Papa Leone I abbia fermato senza armi Attila “Il flagello di Dio”, dopo una campagna di conquista e distruzione iniziata dai territori dell’Asia minore. Ma come fu possibile una ritirata senza scontri e senza vittime, dopo una campagna di conquista così violenta e sanguinolenta? Si dice che nella città una confraternita abbia custodito il calice con il quale il Papa fermò Attila. Riuscirete a risolvere gli enigmi da loro proposti per diventare a vostra volta i protettori del calice?

Dettagli della caccia al tesoro a Peschiera del Garda:

Data: sabato 20.06.20

Partenza: di fronte al comune di Peschiera del Garda, partenze scaglionate dalle ore 10 alle ore 15

Durata di gioco: circa 2 ore

Prezzo a persona: 15 euro saldabili con bonifico o PayPal

Il prezzo del biglietto comprende: kit/squadra (materiale di gioco, mappa della città, piccolo vademecum).

Questa caccia al tesoro è organizzata da Play the City in collaborazione con Elesta Art Travel, che ne cura la parte amministrativa. Una serie di indovinelli, puzzle ed enigmi da risolvere usando tutta la vostra intelligenza, un modo totalmente nuovo per scoprire uno dei luoghi più caratteristici del Lago di Garda!

Non serve nient’altro che tanta voglia di scoprire, di giocare, delle scarpe comode e uno smartphone (a squadra) con connessione web attiva! Organizzatevi ed iscrivetevi a squadre di 4-6 persone. L’iscrizione è obbligatoria. In fase di iscrizione è necessario segnalare il nome e cognome di ogni partecipante della squadra. I nomi saranno da noi tenuti registrati per 14 giorni, a norma di legge.

I posti saranno limitati! Per evitare assembramenti le squadre partiranno a 10 minuti di distanza l’una dall’altra. In fase d’iscrizione dovrete indicarci la fascia oraria in cui preferite giocare e noi vi assegneremo l’orario in cui dovrete presentarvi. Le fasce orarie saranno tre:

mattina (10-11.50)

ora di pranzo (12-13.50)

pomeriggio (14-15)

Nel caso in cui la fascia indicata nelle vostre preferenze fosse piena, vi indicheremo gli altri orari disponibili. Il giorno dell’evento sarà importante rispettare l’orario che vi verrà indicato, in modo da non sovrapporvi con quello delle altre squadre. Sarà obbligatorio l’utilizzo della mascherina per tutti i membri della squadra.

Informazioni e contatti

Web: https://www.playthecity.it/events