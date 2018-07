Caccia al tesoro dei Cimbri: "L'oro del prete storpio"

Giazza, 1848. Don Domenico Gugole, detto il Prete Storpio, scrive le proprie ultime volontà, confessando un indicibile segreto rimasto ignoto per decenni: l’esistenza di un tesoro, di cui egli stesso era venuto in possesso, appartenuto alle Sèalagan Laute, le Genti Beate, gli esseri più misteriosi e affascinanti di quelle sperdute contrade.

Ricostruendo la vicenda attraverso le memorie del parroco, potrete mettervi alla caccia del tesoro che lo rese l’uomo più ricco della Val d’Illasi.

Seguite le sue indicazioni, per non finire sotto le grinfie delle temibili Genti Beate o, peggio, del taufal, il leggendario diavolo custode dello scrigno! Sarete in grado di ritrovare l’oro del Prete Storpio?

DOVE E QUANDO: sabato 28 luglio 2018, ore 18.30. Partenza c/o piazzale Albergo Belvedere (v. don E. Furlani), Giazza di Selva di Progno (VR). In caso di maltempo, si recupererà venerdì 24 agosto 2018, alla stessa ora.

Iscrivetevi a squadre da un minimo di 4 a un massimo di 8 persone (e se non siete in numero sufficiente, la squadra ve la creiamo noi!).

INFO E ISCRIZIONI: tramite mail a veronautoctona@gmail.com o un

messaggio WhatsApp al 366 1646266, oppure seguiteci su acebook sulla pagina Veronautoctona.

COSTO a persona: 15 euro (comprensivi di kit squadra, materiale per il gioco, gadget e rinfresco finale). Il gioco è concepito per un pubblico adulto.

Evento organizzato da VeronAutoctona, in collaborazione con De Zimbar ‘un Ljetzan e Curatorium Cimbricum Veronense, con il patrocinio del Comune di Selva di Progno / Camaun vun Brunghe. L’organizzazione declina ogni responsabilità su cose e persone.