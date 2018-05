Caccia al tesoro a Verona “La Lunga Notte”

COMUNICATO STAMPA DEL CENTRO MALATTIE INFETTIVE

Purtroppo un ceppo del virus sperimentale Vr161031 è stato sottratto al laboratorio la notte scorsa. Temiamo che la popolazione sia in pericolo. Gli autori del furto minacciano di rilasciare il virus la notte del 30 giugno, nella città di Verona. Abbiamo bisogno di aiuto. Il virus infatti, se diffuso, porterebbe a conseguenze inimmaginabili…”

Play the City vi invita all’evento estivo: La Lunga Notte! Sarà un evento ispirato all’atmosfera halloweeniana per cui… le squadre che verranno travestite otterranno un bonus di punti!

Squadre: organizzatevi ed iscrivetevi a squadre di 4-6 persone (se non avete un gruppo sufficiente vi troveremo noi una squadra)

Una gara a squadre, una caccia al tesoro contro il tempo e contro gli avversari, alla ricerca dell’antidoto per neutralizzare il virus Vr161031! Una serie di indovinelli, puzzle ed enigmi da risolvere usando tutta la vostra intelligenza; un modo totalmente nuovo per scoprire i segreti di una città dal fascino ineguagliabile!

Non serve nient’altro che tanta voglia di scoprire, di giocare, delle scarpe comode e uno smartphone (a squadra) con connessione web attiva!

ECCO A VOI LE ISTRUZIONI SU COME SI SVOLGERÀ LA SERATA.

Questa caccia al tesoro è una replica dell’evento dell’anno scorso.