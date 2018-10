Al Teatro Santa Teresa va in scena lo spettacolo "C'è un uomo nel mio letto!"

Sabato 20 ottobre alle ore 21.15 presso il Teatro S.Teresa C.A.S.T. presenta lo spettacolo "C'è un uomo nel mio letto!".

Regia di Simone Toffanin

con Andrea De Manincor, Sabrina Modenini, Simone Toffanin

Audio / luci / video Francesco Bertolini

TRAMA

Un piccolo e anonimo paese della campagna francese negli anni settanta.

Cosa accadrebbe se un marito un venerdì sera, di ritorno dal lavoro ,entrando a casa, accanto a sua moglie trovasse anche un uomo nel suo letto?

Cosa succederebbe se, dopo aver creduto alla paradossale quanto vera spiegazione, i due uomini diventassero addirittura amici e il marito, nonostante la contrarietà della moglie (che aspetta l’arrivo del vero amante), invitasse l’uomo a rimanere con loro per il fine settimana?

E come andrebbe a finire se l’uomo in questione, dopo essersi sbarazzato dell’amante, approfittasse della fresca amicizia per conquistare questa volta per davvero la moglie del padrone di casa? Per quanto possiate sforzarvi , credeteci, riuscireste mai a immaginarlo, se non venite a vedere "C’è un uomo nel mio letto!"





NOTE DI REGIA

Ci sono testi talmente ben strutturati e concepiti per cui non c’è alcun bisogno dell’opera immaginifica del regista per rendere attuale il loro messaggio e la loro forza: in questi casi (come il nostro) al regista spetta solo il compito di assegnare le parti, affidandosi al talento e all’espressività degli attori, e trovare la giusta ambientazione, o meglio la giusta cornice affinché l’opera possa esprimere tutta la sua bellezza.

L’intreccio narrativo, la naturale forza comica, il veloce ritmo in cui le scene e le situazioni si alternano di quest’opera, mi hanno fin da subito fatto pensare che più che un copione teatrale in realtà stessi leggendo lo storyboard di una sit-com televisiva. Mi sono perciò limitato a sviluppare questa naturale inclinazione dell’opera.



Per info e biglietti

www.teatrosantateresa.org/contatti

Gallery