Buster&Bike, la sfida a basket che unisce i quartieri di Verona

Oltre 200 ragazzi coinvolti, due palestre di partenza, decine di partite di pallacanestro e una giornata di sport e sostenibilità. In occasione dell’ultimo Mobility Day, esordisce a Verona Buster&Bike, l’iniziativa che mette in sella a una bici i ragazzi, dai 9 ai 15 anni, appassionati di pallacanestro.

“Buster&Bike – spiega Nicoletta Caselin, direttore generale della Buster Basket ed ex giocatrice professionista – è un'iniziativa che nasce all'interno del progetto Buster Oltre. Dalla riflessione con cui la nostra società si pone come obiettivo quello di creare molteplici esperienze formative, che vanno al di là della semplice e classica attività sportiva, è nata Buster&Bike, un’occasione per bambini, ragazzi e le loro famiglie di condividere una giornata in cui il basket sia un punto di partenza e un simbolo di aggregazione. Grazie alla preziosa collaborazione di Fiab e del Comune di Verona abbiamo abbinato partite di basket ad un percorso in bici da fare in allegra compagnia nell'ultimo dei Mobility Day”.

Partecipare a Buster&Bike è molto semplice. Ci si iscrive e si sceglie una delle due palestre di partenza: quella situata in via Bellomi, a Santa Lucia e quella di via Badile, in Borgo Venezia. Ora del fischio d’inizio per le sfide a basket 14.45, in entrambe le sedi. Si gioca fino alle 16, poi assieme al personale messo a disposizione dagli Amici della Bicicletta si raggiungono i giardini Raggio di Sole, dove i due gruppi di ragazzi si riuniscono. L’ultimo tratto in bici lo si fa tutti insieme fino ai campi di gioco messi a disposizione dell’Istituto Stimate. Qui le sfide a basket ricominciano e si gioca fino alle 6 di sera. Merenda e di nuovo in bici per tornare alle palestre di partenza.

La Buster Basket è una storica società di pallacanestro di Verona. Fondata nel 1969, oggi fa giocare più di 500 bambini e ragazzi, tra le palestre di Borgo Roma, Borgo Venezia, Santa Lucia, Centro Stimate, Povegliano e Castel d’Azzano. Fanno parte della Buster Basket 6 centri di minibasket, 13 squadre giovanili e una femminile.