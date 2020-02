A Bussolengo "Il San Valentino del Bambino"

Il Comune di Bussolengo in collaborazione con Gioco Bimbo e GardaLanding vuole regalare una domenica ricca d'amore e di divertimento per tutti i bambini e le famiglie in concomitanza della Fiera di san Valentino a Bussolengo. Appuntamento domenica 16 febbraio 2020 con il "San Valentino del bambino".

Ingresso libero dalle 10 alle 19. Piazza dello Zoodiaco si trasformerà in un spazio divertimento a cielo aperto con un'area food di dolci prelibatezze.

Cosa potrete trovare:

Informazioni e contatti

Web: https://www.facebook.com/events/168602861076483/