Torna la manifestazione enogastronomica "Bussolengo Amore Di Vino"

Sulla scia del successo della scorsa edizione, "Bussolengo Amore Di Vino" torna dal 13 al 15 aprile! Vini e cantine selezionati del territorio, squisiti accostamenti enogastronomici e musica dal vivo di grande qualità.



Innamorati del vino sotto il Segno di San Valentino

13-14-15 aprile in Piazza XXVI Aprile a Bussolengo



Bussolengo, città dell’ #eternamore, ripropone l'appuntamento che accompagna, anticipandolo di qualche giorno, il più grande evento legato al vino riconosciuto a livello internazionale, il VINITALY.



Piazza XXVI Aprile sarà il palcoscenico di questo percorso, in cui i migliori esperti enologi e gastronomici ti stupiranno con le loro proposte finger food e specialità locali, vitigni autoctoni e vini del territorio.



Tema dell’evento sarà la vite, l’uva e l’arte del far vino, da scoprire passeggiando piacevolmente per le vie di Bussolengo e sorseggiando un buon bicchiere di vino tra le vetrine e gli stand allestiti per l'occasione.



Le degustazioni saranno accompagnate ogni sera dall'esibizione di gruppi musicali di rilievo nazionale che vantano collaborazioni con grandi artisti italiani e stranieri.



Innamorati del Vino sotto il segno di San Valentino



Bicchiere commemorativo a tutti i partecipanti



APERTURA STAND

Venerdì/Sabato 18:00-24:00

Domenica 11:00-23:00

VENERDÌ 13 APRILE ORE 21:00

"Lite Orchestra Jazz"

Un trio raffinato. Chitarra, contrabbasso e l’aggiunta della batteria. Una strumentazione minimale, priva di effetti, per riproporre fedelmente il suono dal vivo. Due i punti di forza del trio: da un lato rivisitazioni di alcuni classici standard italiani e internazionali. Dall’altra, in netto contrasto, il suono jazz acido e dissonante delle improvvisazioni.



SABATO 14 APRILE ORE 21:00

"Jazzica Rabbit"

Jazzica Rabbit è un trio composto da chitarra, contrabbasso e voce che propone un repertorio di brani italiani ed internazionali a partire dagli anni 50 fino ad arrivare ai giorni nostri, riarrangiati in un'originale chiave swing sensuale e divertente.

DOMENICA 15 APRILE ORE 20:30

"Passepartout - French Gipsy band"

Passepartout è un viaggio attraverso i vicoli più infuocati di Parigi, da secoli alimentati da musiche di strada e dai cuori più tormentati dalla vita. Lasciatevi guidare in questo viaggio dalla voce suadente di Chiara Dal Molin e dai suoi musicisti, alla scoperta della musica francese nella storia, dalle chansons ai giorni nostri, il tutto in chiave pop/gipsy/swing.

ESPOSITORI

Tra gli espositori, potrai incontrare le migliori aziende vinicole del territorio e dintorni, che ti permetteranno di degustare alcuni prodotti in anteprima mondiale e di assaporare i vini locali più noti, come Valpolicella, Amarone, Soave, Ripasso, Lugana, Custoza, Durello, Franciacorta e tanti altri.

Ti aspettiamo!

Parcheggi: Via Paolo Veronese 4, Piazzale Vittorio Veneto, Gallery Shopping Centre, Largo Ex Internati nei Lager (Poste)