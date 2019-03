Il bus a due piani di Tannico arriva a Verona con Vinitaly and the city: degustazioni per tutti

Tannico, l’enoteca online di vini italiani più grande del mondo, riaccende i motori del suo Double Decker, il tipico bus inglese a due piani, per l’immancabile appuntamento con Vinitaly. Quest’anno però in una veste completamente nuova. Per la prima volta infatti, Tannico lascia i padiglioni della fiera e ferma direttamente in città in occasione del Vinitaly and the City, il ‘fuori salone’ di Vinitaly che porta la manifestazione più famosa del settore enoico a tutti i cittadini, turisti e appassionati direttamente nelle piazze e nei luoghi più suggestivi di Verona.

Da venerdì 5 a lunedì 8 aprile l’inconfondibile Double Decker blu di Tannico animerà uno degli scorci più antichi di Verona: Piazza San Zeno, luogo simbolo della tradizione e delle feste popolari veronesi, dal Carnevale alla festa Patronale di San Zeno, con le sue rievocazioni storiche. A bordo del Double Decker ci saranno anche Champagne Roederer, Trento Doc Ferrari, Fever Tree con le sue Indian Premium Tonic Water e Sicilian Lemon Tonic, il nuovissimo gin O’ndina recentemente lanciato da Campari, Vino bianco VNA e Orange Wine VNA per un’esperienza immersiva e coinvolgente che permette a Tannico di condividere con il pubblico tutta l’esperienza e conoscenza del mondo vino che ha reso l’azienda un punto di riferimento del settore. Sabato 6 aprile dalle 12 alle 15 poi, evento speciale con Ferro 13 che presenterà la loro nuova bollicina rosé.

Quartiere vivo e tipico, anche sito del mercato dell’antiquariato della città, Piazza San Zeno ospiterà la migliore selezione di circa 200 etichette dei migliori vini bianchi e rosè, nella Grande Enoteca e una selezione di vini internazionali nell’Enoteca Speciale, oltre a una selezione dei migliori foodtruck gourmet. La piazza sarà inoltre dedicata all’entertainment più rock, folk, pop e glamour dell’evento con grandi spettacoli e ospiti tra cui Fabiola di Radio 105, Elodie, Irama, Paolo Cevoli, Fede & Tinto di Decanter, Ridillo, i L’Orage e molti altri.