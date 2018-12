Buon vino a cattivo gioco: corso di comunicazione sui social in ambito "Wine&Food"

BUON VINO A CATTIVO GIOCO - Strategie per non perdere clamorosamente sui Social se ti occupi di Wine & food! La comunicazione online è qualcosa di molto recente, si evolve velocemente e la maggior parte delle piccole e medie imprese non sa come operare a riguardo. I consumatori sono attivi e dicono cosa pensano, le aziende vanno a tentativi sprecando risorse e tempo.

UN CORSO IN DUE EPISODI DEDICATO A CHI OPERA NEL SETTORE DEL VINO E DEL CIBO, PER RACCONTARE, FARE COMMUNITY, RAFFORZARE IL PROPRIO BRAND, VENDERE CON I SOCIAL NETWORK.



IN BREVE:

- Acquistare Vino e Cibo nel 2019: forme di distribuzione

- Il consumatore non è un idiota ... è tua moglie!

- Come comunicano le Aziende in questo settore

- Perchè si utilizzano i Social Network

- Definire i nostri obiettivi

- Social, popolazione ed utilizzo

- Coinvolgere gli Utenti

- Come i nostri Fan interagiscono con i nostri profili

- Cosa pubblicare

- Creare contenuti di qualità

- Quando pubblicare

- Insight, misurare le nostre performance

- Facebook & Instagram ADS, come sponsorizzare i nostri Post

- Food & Wine ADV Case Studies



Location : Best Western TURISMO - Via Nazionale, 58

37036 San Martino Buon Albergo (VR)



Date : 02 e 09 Febbraio 2019 dalle ore 14.30 alle 18.30



Contributo €. 90 a persona

(2 incontri per un totale di 8 ore)



Al termine verrà rilasciato attestato di partecipazione.



Informazioni e Prenotazioni :

AmaTerra Viaggi - Via G.F. Caroto, 1/C - 37131 Verona

Tel. +39 0456862757 - Mob./WhatsApp +39 3406740853

e-mail: info@amaterraviaggi.com

Relatore:

ANDREA BETTEGA - Laureato in Disegno Industriale e specializzato successivamente in Comunicazioni Visive presso Università IUAV di Venezia, si occupa di artefatti comunicativi relativi a brand identity e storytelling aziendale.

Cofondatore di Juta Studio, agenzia di comunicazione vicentina, si interessa a tutto ciò che riguarda il mondo digital, web e social. Attualmente opera come social media manager per aziende, oltre alla regolare attività di progettazione grafica.

Nel 2014 dà origine al progetto "Segmenti", atto ad organizzare corsi di formazione riguardanti i linguaggi e le discipline della comunicazione visiva e del marketing, coinvolgendo tra gli altri, professionisti del calibro di Luca Barcellona, Gummy Industries,

Ale Giorgini.