Buon compleanno Aquardens: sei anni di benessere da festeggiare in costume

Domenica 22 luglio festeggia con noi 6 anni di Aquardens! Giochi a premi, lezioni di fitness, musica-live, torta e brindisi offerti a tutti i nostri ospiti con gran finale di fuochi d'artificio!



PROGRAMMA

Durante la giornata:

appuntamenti di musicoterapia e fitness in acqua per gli adulti

animazione e spettacolo con burattini per i piccoli ospiti presso l’Area Bimbi



A partire dalle ore 18:00 fino alle ore 22:30 si alterneranno:



set di musicoterapia in laguna esterna

Torneo di bocce presso la nuovissima Beach Area

Torneo di burraco presso Bar Laghi

live music by InTime Band

aperitivo con light buffet presso laguna esterna

taglio della torta e brindisi accompagnati da musica live

fuochi d'artificio



Il tutto rigorosamente in costume, immersi nelle dodici vasche, nella meravigliosa cornice della Valpolicella.



Per maggiori informazioni: info@aquardens.it