Al Teatro Stimate va in scena il musical per famiglie "Buon Natale Babbo Natale"

La magia del Natale in un musical per tutta la famiglia: a Verona, domenica 8 dicembre in doppia replica (alle ore 15.30 e alle 17.30) Fondazione Aida presenterà Buon Natale Babbo Natale. Presso il Teatro Stimate (via C. Montanari 1).

Una commedia musicale per rivivere lo spirito del Natale e la sua atmosfera attraverso una storia in grado di divertire ed emozionare grandi e piccini. Buon Natale Babbo Natale è una fiaba natalizia che fa riferimento alla tradizione e al contempo tratta temi propri della contemporaneità. Una risposta alla necessità non solo dei bambini ma anche degli adulti di dare spazio alla parte fantastica e sognatrice che risiede nel profondo di ciascuno.

La commedia musicale porta in scena un Babbo Natale diverso dal solito il quale non riesce più a passare nei camini e quindi a portare i regali ai bambini durante la Vigilia di Natale. Con l'aiuto di Ortica e Castagna, i folletti aiutanti, e Federico e Chiara, i due bambini protagonisti, affronterà, tra colpi di scena e canzoni, diverse difficoltà, non ultimi i temibili tranelli seminati qua e là dal cattivissimo il terribile piano di Mago Bisesto. Dai 4 anni.

Cast artistico

La commedia è scritta a quattro mani da Pino Costalunga e Nicoletta Vicentini. La regia è di Raffaele Latagliata, Laura Facci è autrice delle liriche e delle musiche originali, arrangiamento di Moreno Piccoli. Oltre a Pino Costalunga nelle vesti di Babbo Natale abbiamo: Greta Magnani, Matteo Ferrari e Justine Caenazzo, l'ensemble vede incursioni di: Silvia Gandolfi e Andrea Vanzi. Scenografie di Gino Coppelli, con la collaborazione di Sara Ferrari, costumi di Antonia Munaretti, pupazzi e attrezzatura scenica di Nadia Simeonova e Michela Cannoletta. Tecnica fonica: Mario Gottardi Tecnico: Clara Stocchero.

Informazioni, contatti e biglietti

Teatro Stimate via C. Montanari 1 Verona

Intero: 6,50 euro | Ridotto: 5,50 euro. I biglietti possono essere acquistati online e presso la biglietteria i giorni di spettacolo dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30. Prenotazione telefonica (tel. 045/8001471).

Prenotazioni: fondazione@fondazioneaida.it – 045/8001471

Acquista online: https://www.webtic.it/#/shopping?action=loadLocal&localId=5140