Sabato 10 febbraio Buford Pope feat Emanuele J Sintoni in concerto al Cohen Verona:



Inizio concerti ore 21.30

Ingresso: cena + concerto 15€

solo concerto: 10€ con consumazione

Prenotazione tavoli: 045 8949522 whatsapp 3473234011

Arriva a Verona il songwriter Buford Pope (vero nome: Mikael Liljeborg) sulle tracce di Tom Petty, Neil Young e Bruce Springsteen, con una carica rock e una sensualità soul.

Apprezzato in Italia e negli USA, grazie a una serie di dischi di grande spessore negli ultimi anni e una personalità da rocker navigato.

Il suo ultimo cd “Blue-Eyed Boy” conferma il talento del nostro, mettendone nuovamente in luce la bravura artistica e la netta contaminazione con gli ascolti del suo passato, riuscendo a equilibrare venature di Springsteen, Steve Earle, Tom Petty e Neil Young.

La sua fama in Italia è in costante crescita, grazie anche a un battage pubblicitario che l'ha visto - in occasione dell'anteprima del suo nuovo videoclip della canzone "Still Got Dreams" pubblicato su Rockerilla e altri blog e magazines. Ad accompagnarlo, nel suo tour italiano, il chitarrista romagnolo J. Sintoni, già insostituibile spalla del grande Grayson Capps nei suoi concerti nel nostro paese.

