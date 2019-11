"Il brutto anatroccolo" in scena al Teatro Dim di Castelnuovo del Garda

Domenica 10 novembre, alle 16.30, ritorna l'appuntamento per i bambini e le loro famiglie. La compagnia Glug Teatro presenterà "Il brutto anatroccolo", tratto dall'omonima fiaba di H.C. Anderson.

Nella covata di mamma anatra c’è un uovo più grande degli altri che non si vuole aprire. Alla fine ne esce un pulcino grande e nero. Lo aveva detto la vecchia anatra che quello era un uovo di tacchino. Mamma anatra, allora, porta tutti i pulcini allo stagno per la prova di nuoto. Ma i tacchini non sanno nuotare.

Lui invece nuota, forse meglio degli altri suoi fratelli che lo maltrattano di continuo. Vanno così alla scoperta del mondo, nel cortile, a far conoscenza con gli altri animali; nessuno è buono con lui, tantomeno il tacchino che a suon di beccate lo manda via dalla corte. Farà nuovi incontri e altri animali lo manderanno via… Così si ritrova nuovamente da solo.

Arriva l’inverno e al limite del congelamento viene trovato da una rana che lo porta nella sua tana. Diventeranno amici durante il lungo inverno. Poi arriva la primavera e l’anatroccolo diventa un bellissimo cigno. La rana non crede ai propri occhi quando riconosce la sua voce e pensa di aver perso un amico; ma la vera amicizia non si dimentica e insieme se ne vanno per il mondo.

Informazioni e contatti

Web: http://dimteatrocomunale.it/