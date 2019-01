Ad Erbè "se brusa la Vecia": torna il tradizionale appuntamento della Befana

Presso il parco Due Tioni a Erbè, la sera del 6 gennaio alle ore 18.00, si rinnova la tradizione di bruciare la Befana (in dialetto "Brusar la Vecia"). È la manifestazione di chiusura delle festività natalizie, il cui spettacolare e suggestivo "rogo della vecia" rievoca l'antico rito dell'epifania nella tradizione popolare, rito di passaggio dal vecchio al nuovo anno, di scongiuro contro i malefici e di propiziazione del bene.

L'accensione del falò della befana avviene seguendo una tradizione che discende da riti preromani e osservando le fiamme per capire come proseguirà l’inverno. Dopo l'accensione vi delizieremono con vin brulé, cioccolata, pandoro e perché no qualche fetta de codeghin! Se volete trascorrere in modo allegro e piacevole l’utlima giornata di festa vi aspettiamo numerosi.

(fonte Facebook)