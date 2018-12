Bruno Conte canta Lucio Battisti al Teatro Salieri di Legnago

Sabato 15 dicembre 2018 alle 20.45, primo appuntamento della rassegna Canzoni d’Italia della Stagione 2018-2019 del Teatro Salieri di Legnago (VR), con Bruno Conte e la sua band che presenteranno l'omaggio a Lucio Battisti a 20 anni dalla sua scomparsa. Bruno Conte voce, Chiara Turra voce, Massimo Barbieri pianoforte e tastiere, Ettore Martin sax, Sergio Borgochitarre, Nico Crosara basso, Alessandro Zucchi batteria.

Ore 20.00, al Ridotto del Teatro: conversazioni sul concerto con Bruno Conte e Federico Pupo direttore del Teatro Salieri

La ricerca del suono nella musica di Battisti e stata fondamentale. Dalla metà degli anni ‘70 ha sempre mantenuto il ruolo di apripista sfruttando al meglio ciò che l’evoluzione tecnologica offriva. Fondamentale la chitarra acustica cosi come tastiere e sintetizzatori fino all’elettronica, essenziale nell’ultima produzione.

L’anima battistiana e quella che emerge dalla sua inconfondibile voce e da una forza interpretativa unica e inimitabile che e stata col tempo riferimento per intere generazioni di cantanti e musicisti. L’anima soul e rock dei primi anni cui si unisce quella più profonda e riflessiva grazie ai testi di Mogol e Pasquale Panella.

Bruno Conte affronta il repertorio con le sue naturali doti canore che lo accomunano al cantautore reatino senza tuttavia cadere nella mera imitazione e con una grande capacita di entrare in piena empatia col pubblico in sala sin dalle prime note. Una band capace di esprimere con estrema qualità lo stile compositivo originario virando al rock quando necessario o infondendo talvolta una velata inclinazione jazz grazie all’ esperienza dei suoi componenti e arrangiatori.

A 20 anni dalla scomparsa, il Teatro di Legnago vuole fare un omaggio alla musica ed alla voce di uno dei cantautori che hanno segnato la storia della canzone italiana del ‘900. Il concerto sarà dedicato all’Associazione Nel Segno di Anna di Legnago, “Nel segno di Anna” è un’organizzazione di volontariato istituita lo scorso 3 marzo. È nata dall’affetto che un gruppo di persone nutre verso Anna Costantini, bibliotecaria di Legnago prematuramente scomparsa.

L’Associazione si occupa di promozione della tutela dei diritti dei bambini tramite ascolto e sostegno, gruppi d’incontro, attività formativa e laboratori educativi. Il Teatro Salieri, infatti, tradizionalmente chiede agli artisti della rassegna “Canzoni d’Italia” di dedicare il concerto ad una delle associazioni volontaristiche del territorio

Biglietti: da € 14 a € 25; per gli under 18, prezzo speciale di 8€ per ogni categoria di posto. I biglietti sono in vendita anche al telefono, con carta di credito; online, www.teatrosalieri.it

Profondo conoscitore e interprete della canzone italiana, nei suoi spettacoli Bruno Conte si presenta in veste creativa e delicata, alternando alle canzoni i suoi commenti che sanno dare un tono di riflessione alla serata.

Dopo lunga esperienza nel campo della vocalità in ambito Jazz-Swing e Pop ha intrapreso la carriera da solista grazie a un primo concerto dedicato a Lucio Battisti nel luglio 2000. Da allora è stato chiamato a tenere i suoi concerti in teatri e piazze d’Italia tra i quali Poggio Bustone (RI), il paese natio del cantautore e Molteno (LC) dove ha vissuto. Nel 2004 ha diretto in studio per la Sony Music l’incisione de “Il mio canto libero” ad opera dei calciatori della Juventus FC.

Tra le sue produzioni discografiche ricordiamo quelle dedicate a Lucio Battisti (I volti dell’Amore 2005), alla canzone d’autore italiana con l’inedito “L’Aria di aprile” (2009) e il cd “Lucio&Lucio” (2014) che propone i brani dell’omonimo concerto. Nella sua carriera ha realizzato importanti collaborazioni con artisti e autori quali Romano Mussolini, Virgilio Savona e Lucia Mannucci (Quartetto Cetra), Paolo

Limiti (Ci vediamo in TV), Rossana Casale, Alberto Radius, Aldo Tagliapietra (Le Orme), Ron e Lucio Dalla.

Ma è principalmente nei concerti dal vivo che Bruno Conte e la sua Band esprimono al meglio le loro doti interpretative e coinvolgenti. Un tocco musicale gentile che propone attraverso i brani un messaggio di fiducia e di speranza.

Informazioni

0442 25477 - info@teatrosalieri.it - www.teatrosalieri.it

(fonte foto Teatro Salieri)