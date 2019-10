"Brrr…ividi in biblioteca" a Sommacampagna per Halloween

Giovedì 31 ottobre, dalle 20 alle 21 presso la Biblioteca Comunale di Sommacampagna, si terrà la serata “Brrr…ividi in biblioteca”. La biblioteca torna ad aprire le proprie porte in serale, in occasione della serata di Halloween, dove maschere, zucche e ragnatele faranno da contorno ad un’ora di letture ad alta voce per bambini della scuola primaria.

Voci narranti saranno quelle delle lettrici volontarie, affiatato gruppo formato da mamme, insegnanti, nonne e giovani amanti della lettura, che da diversi anni donano il proprio tempo, andando ad arricchire l’offerta culturale della biblioteca comunale di Sommacampagna.

Gruppo che vedremo crescere nei prossimi mesi, con l’arrivo dei nuovi volontari che attualmente ne stanno frequentando un apposito corso di formazione. «Le aperture serali sono la chicca della nostra biblioteca, che da sempre si distingue nel panorama bibliotecario veronese per proposte culturali sempre nuove, belle, pensate per diverse fasce d’età.” commenta l’assessore Principe, che continua “Con Brividi in biblioteca si propone alle famiglie un servizio che consente di avvicinare i bambini alla lettura, in chiave giocosa e divertente. Un grande ringraziamento va alle lettrici volontarie, che donando il proprio tempo, garantiscono alla comunità un servizio di qualità».

Informazioni e contatti

I bambini sono invitati a partecipare in maschera, previa iscrizione, da effettuarsi dal 19 al 29 ottobre, direttamente in biblioteca, chiamando il numero 045 8971307 o tramite mail bibliosomma@comune.sommacampagna.vr.it.