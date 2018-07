Cinema, arte e musica all’Antica Dogana di Verona con il Bridge Film Festival

Dall’11 al 14 luglio, all’Antica Dogana, torna con la sua quinta edizione Bridge Film Festival, quattro giorni con lungometraggi, cortometraggi, performance teatrali, musicali e di sound e digital art, workshop pratici, mostre, degustazioni, discese in gommone, ospiti internazionali, una giuria specializzata e il voto del pubblico. A rinomati registi internazionali si affiancano le opere di registi emergenti locali che hanno saputo distinguersi per originalità, scelta dei soggetti, modalità registica e tecnica cinematografica.

Bridge Film Festival ogni anno affronta un tema diverso attraverso la visione di film di genere documentario, docu-fiction, corti-medio-lungometraggi, al centro di questa quita edizione del festival “Flow, lo stato ottimale di coscienza”, il flusso di coscienza: lo stato in cui l’individuo esprime, in modo più o meno consapevole, un totale coinvolgimento nella tensione di raggiungere un obiettivo.

La giuria per questa edizione 2018 è composta da da Krischan Horn, critico cinematografico di Berlino, Christoph Giebeler, fotografo, regista, grafico e web-designer di Aquisgrana, Marco Triolo, giornalista, critico, dissacratore veronese e Biljana Bosnjakovic, artista multimediale italo-serbo. A presentare le serate saranno Federica Quattrina e Lorenzo Bassotto.Per il programma completo consultare la pagina facebook dell’evento.

I cortometraggi in gara per la sezione “film” saranno Shirushi, 6 minuti, di Stefano Buro, animazione, fuori concorso (Italia/Giappone, 2017), sarà presente il regista; Chimindifir (ferrovia), 11 minuti, Houdda Maddahi e Wassim Korbi, ESAC (École Supérieure de l’Audiovisuel et du Cinéma) (Tunisia, 2018); Moving Afrika, 5,02 min, di Valeria Lo Meo e Michele Manzini, (Sud Africa/italia, 2016); Sagar, 12 minuti, di Pape Abdoulaye Seck, (Senegal/Marocco, 2018); Chico Miguel, 15 minuti, di Maximiliano Subiela, (argentina/italia 2018) prima italiana; I sacrificati, 10 minuti, di Massimiliano Romualdi, (Italia, 2017); Death of the sound man, 15 minuti, di Sorayos Minimal Prapapan, (Thailand, 2018); Indian fly trip, 10 minuti, di Alessandro D’Emilia, (Italia, 2017); Mishko, 15 minuti, di Hanis Bagashov (Macedonia/2018); Not a vegetarian movie, 8 minuti, di Peter Aoun – ALBA (Académie Libanaise des Beaux-Arts), animazione, (Beirut/Libano, 2018)

BFF è anche momento di sperimentazione creativa, proprio in quest’ottica viene proposto il WORKSHOP GRATUITO DI VIDEO-MAKING (su prenotazione), laboratorio pratico con il regista di B-movies Christian Horn e il video maker Christoph Giebeler (Berlino). Da mercoledì a venerdì, dalle ore 17:00 alle 20:00, sabato tutto il giorno da dopo pranzo.

Le altre inziative speciali del BFF festival:

Mercoledì e giovedì dalle 18:30 alle 23:30 mostre ed esposizioni e piccole performance in collaborazione con Urbs-Picta, Studiocromie, Antica Proietteria.

Venerdì dalle 16:00 live painting dell’ artista 108 nero http://www.108nero.com/

Venerdì dalle 18:30 alle 21:00 live del rapper/beatboxer NME

Sabato 14 dalle 16:00 show di stampa con officina tipografica 9 punti e Giacomo Trivellini.

Sabato dalle 17:00 discesa in gommone al tramonto, SunSet IN the River con aperitivo in dogana. Per prenotazioni: Email: info@adigerafting.it Cellulare: +39 347 889249

Sabato dalle 18:30 alle 21:00 OIO-musica sottocutanea warming up

Sabato ore 00:30 BRIDGeFF Secret after-party con OIO-musica sottocutanea e live cinema set di Daan Kars.

Durante tutti i giorni del festival il BRIDGeFF BAR dove il pubblico potrà degustare cocktail realizzati ad hoc sul tema della serata (a cura di Archivio Verona e in collaborazione con lo Scaffale Perturbante, Insunsit, Tom Colbie e Dhub). Mercoledì e Giovedì fingerfood by Margherita Cesario dello Sciò Rum e venerdì e sabato le delizie della cucina libanese con Ibrahim Khachab di Tabulè. La birra ufficiale del festival è Birra Mastro Matto.

Tutti i film saranno proiettati in lingua originale con sottotitoli. L’ingresso alle proiezione è riservato ai soli soci Diplom Art previo pretesseramento obbligatorio online sul sito diplomart.org. La tessera ha un costo di 5 euro e il contributo associativo minimo a serata è sempre di 5 euro.

Programma

MERCOLEDì 11 LUGLIO 2018 la prima notte

DAY 1 _ STREAM, i flussi di coscienza

dalle 18:30 alle 23:30

ADIGE, VIA D'ACQUA, 5 minuti trailer, di Alessandro Scillitani (Italia, 2018)

EL EDEN, 19 minuti, di Andrés Ramírez Pulido (Colombia, 2016)

DADYAA, 16 minuti, Pooja Gurung, Bibhusan Basnet (Francia, Nepal 2017).

BLUE HEART, 40 minuti, di Patagonia, (Balcani, 2018).

GIOVEDì 12 Luglio 2018

DAY 2_ GENS, la nostra gente

in collaborazione con il Circolo del Cinema

dalle 18:30 alle 23:30

NOT FOR US x NVRMORE - EYEZ, 3 minuti, di Mattia Benetti & Ok Rocco (Italia, 2018), musiche di AVANTGUARDIA.

STAKHANOV, 15 minuti, di Alex Scarpa, (Italia, 2018)

LE ALLETTANTI PROMESSE, 60 minuti, di Chiara Campara, Lorenzo Faggi (Italia,2017)||sarà presene la regista

VENERDì 13 LUGLIO

DAY3 COACERVO, mescolanze

In collaborazione con STUDIOCROMIE, 108, Accademia di Belle arti di Verona

dalle 18:00 alle 23:30

Installazioni/video dei ragazzi dell’accademia, intervento site specific di 108 in DOGANA.

GOLDEN AGE, 23 minuti, di Marco Proserpio | Sound and music by Matteo Pansana | Beats by Georgios , (Italia 2017)

FAME, 58 minuti, di Giacomo Abbruzzese e Angelo Milano, (Italia, 2017,)“l film che racconta la nascita e la genesi del famoso festival dedicato alla street-art, nato a Grottaglie, ma con un’ottima risonanza internazionale. Una manifestazione di grande successo che purtroppo ha chiuso i battenti all’apice della fama.” ArtTribune || sarà presente Angelo Milano

SABATO 14 LUGLIO 2018

DAY4 MARE NOSTRUM, dove l’acqua incontra il tutto

the shortest night in collaborazione con Festival della Lessinia, con COPEAM.ORG // RAiPLAYRADIO// Ponti Onlus //

SHIRUSHI, 6 minuti, di Stefano Buro, animazione, fuori concorso (Italia/Giappone, 2017) || sarà presente il regista

CHIMINDIFIR (ferrovia), 11 minuti, Houdda Maddahi e Wassim Korbi, ESAC (École Supérieure de l’Audiovisuel et du Cinéma) di Tunisi, 2018.

MOVING AFRIKA, 5,02 min, di Valeria Lo Meo e Michele Manzini, 2016 (Sud Africa/italia)

DOWN IS THE NEW WAY UP, 13 minuti, di Camille Cabbabe (Académie Libanaise des Beaux-Arts) di Beirut. 2018

CHICO MIGUEL, 15 minuti, di Maximiliano Subiela, (argentina/italia 2018)

I SACRIFICATI, 10 minuti, di Massimiliano Romualdi, 2017, (Italia)

DEATH OF THE SOUND MAN, 15 minuti, di Sorayos Minimal Prapapan, (Thailand, 2018)

INDIAN FLY TRIP, 10 minuti, di Alessandro D'Emilia, (Italia 2017)

MISHKO, 15 minuti, di Hanis Bagashov (Macedonia/2018)

NOT A VEGETARIAN MOVIE, 8 minuti, diPeter Aoun - ALBA (Académie Libanaise des Beaux-Arts) di Beirut/Libano Animazione 2018.

fuori selezione: CONTROCANTO (Verona)