All'Antica Dogana di Verona, quattro giorni di cinema e arte con il Bridge Film Festival

Dall'11 al 14 luglio, all'Antica Dogana, torna con la sua quinta edizione il Bridge Film Festival, quattro giorni con lungometraggi, cortometraggi, performance teatrali, musicali e di sound e digital art, workshop pratici, mostre, degustazioni, discese in gommone, ospiti internazionali, una giuria specializzata e il voto del pubblico.

A rinomati registi internazionali si affiancano le opere di registi emergenti locali che hanno saputo distinguersi per originalità, scelta dei soggetti, modalità registica e tecnica cinematografica. Bridge Film Festival ogni anno affronta un tema diverso attraverso la visione di film di genere documentario, docu-fiction, corti-medio-lungometraggi. Al centro di questa quinta edizione del festival c'è "Flow, lo stato ottimale di coscienza", il flusso di coscienza: lo stato in cui l'individuo esprime, in modo più o meno consapevole, un totale coinvolgimento nella tensione di raggiungere un obiettivo.

La giuria per questa edizione 2018 è composta da da Krischan Horn, critico cinematografico di Berlino, Christoph Giebeler, fotografo, regista, grafico e web-designer di Aquisgrana, Marco Triolo, giornalista, critico, dissacratore veronese e Biljana Bosnjakovic, artista multimediale italo-serbo. A presentare le serate saranno Federica Quattrina e Lorenzo Bassotto.

Il Festival si terrà da mercoledì a venerdì, dalle 17 alle 20 e sabato tutto il giorno da dopo pranzo.

Mercoledì e giovedì dalle 18.30 alle 23.30 mostre ed esposizioni e piccole performance in collaborazione con Urbs-Picta, Studiocromie, Antica Proietteria. Venerdì dalle 16 live painting dell’artista 108 nero e dalle 18.30 alle 21.00 live del rapper/beatboxer. Sabato 14 dalle 16 show di stampa con officina tipografica 9 punti e Giacomo Trivellini e alle 17 discesa in gommone al tramonto.

Durante tutti i giorni del festival è aperto il BridgeFF bar dove il pubblico potrà degustare cocktail realizzati ad hoc sul tema della serata.

Tutti i film saranno proiettati in lingua originale con sottotitoli.

L'ingresso alle proiezione è riservato ai soli soci Diplom Art, previo pretesseramento obbligatorio online sul sito diplomart.org. La tessera ha un costo di 5 euro e il contributo associativo minimo a serata è sempre di 5 euro.