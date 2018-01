Dal 18 al 21 gennaio Bricobravo fa “pit stop” al Motor Bike Expo di Verona

Tutto pronto per la decima edizione del Motor Bike Expo di Verona, il più prestigioso evento al mondo per la moto personalizzata, divenuto cuore pulsante del panorama motociclistico internazionale. Motori accesi anche per BricoBravo che si appresta a partecipare alla manifestazione fieristica con una selezione di prodotti d’alta gamma, scelti per professionisti e appassionati, dai kit attrezzi ai lubrificanti multifunzione, dalle soluzioni gazebo ai carrelli per officina.

Da dieci anni il Motor Bike Expo di Verona è un appuntamento di riferimento per i più importanti brand del settore motociclistico che spaziano dalle Special allo Sport, coinvolgendo anche il mondo dell’Off-Road e del Turismo. L’edizione del 2017 ha visto la partecipazione di oltre 160.000 visitatori e quella del 2018 sarà un’edizione ancora più ricca e intensa: dal 18 al 21 gennaio ben 7 padiglioni - ed uno aggiuntivo utilizzato come paddock - popoleranno i 79.000 metri quadri di esposizione, in un programma ricco di contest, spettacoli e gare.

In linea con la passione dei visitatori, BricoBravo scende in pista con i migliori brand, proponendo prodotti di altissimo livello, scelti per gli appassionati e i professionisti in fiera. I Kit attrezzi di Stanley - leader nella produzione degli utensili a mano - coniugano l’utilità alla praticità per lavorare sempre al meglio, velocemente e in tutta sicurezza. Dalle cassette alle borse e valigette portatili, i kit contengono chiavi a bussola con cricchetto, pinze, cacciaviti con punte e altri accessori. In caso di piccoli guasti o migliorie da apportare ai propri veicoli, questi kit sono l’ideale per avere la soluzione a portata di mano!

Tra i prodotti disponibili allo stand BricoBravo, anche le linee specifiche di lubrificanti multifunzione per gli appassionati dei veicoli su due ruote. WD-40 BIKE è la gamma di prodotti testata da esperti di ciclismo e realizzata per garantire le migliori performance per sgrassare, detergere, lubrificare e proteggere la bicicletta in ogni periodo dell’anno. WD-40 Specialist Moto è la nuova linea di prodotti testata da professionisti sportivi vincitori di svariati campionati e specificatamente ideata per motociclisti, meccanici e appassionati di moto.

I prodotti WD-40 migliorano le prestazioni ed aiutano a prolungare la durata dei mezzi nel tempo. Come rivenditore autorizzato dell’intera gamma Frontier, BricoBravo porta in fiera tutta la robustezza di carrelli, cassettiere portautensili ed accessori per officina. Professionisti e appassionati apprezzano da sempre le soluzioni di maneggevolezza: i carrelli Frontier si distinguono per la loro forma compatta e per l’attenzione al dettaglio come le guide dei cassetti in acciaio, le robuste ruote e la verniciatura in polvere antigraffio.

Accanto alle migliori soluzioni per la manutenzione dei veicoli, BricoBravo propone in fiera anche una vasta gamma di gazebi professionali, impermeabili e dotati di telaio antiruggine. Grazie alla comoda chiusura a pantografo, tutti i gazebi arrivano ad occupare spazi molto ristretti e possono essere trasportati nella pratica sacca rinforzata in dotazione. Il Motor Bike Expo rappresenta un’occasione unica per conoscere meglio i prodotti presenti nell’e-commerce di BricoBravo e tutti i visitatori che si registreranno allo stand riceveranno un coupon di 10 euro da utilizzare per gli acquisti online su wwww.bricobravo.com.

Inoltre, per gli articoli acquistati in fiera, la spedizione è gratuita in tutta Italia! BricoBravo è al Padiglione 7, stand 16 J.

Il Motor Bike Expo si tiene a Verona dal 18 al 21 gennaio Veronafiere - Viale del Lavoro 8, 37135 Verona

Orari di apertura: 9:00 – 19:00.

Maggiori informazioni su www.bricobravo.com.