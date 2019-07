A Peschiera del Garda sbarca il "Brewery Festival & Street food"

Dal 23 al 25 agosto 2019 a Peschiera del Garda in piazzale Betteloni è in programma una nuova edizione del "Brewery Festival", la grande fiera della birra artigianale ed il migliore street food, con il patrocinio del comune di Peschiera del Garda città fiorita.

Per tre serate, nel cuore della città, si potranno degustare le migliori birre artigianali, accompagnati da selezionati food truck che proporranno street food originale e sfizioso, per tutti i gusti. L'evento sarà ad ingresso libero.



SHOW - Sul palcoscenico di Brewery Festival non mancheranno esibizione di Live Band e Dj set per un programma ricco e completo.

Informazioni e contatti

Orari: Venerdì: 17.30 – 24 | Sabato: 11.30 – 24 | Domenica: 11.30 – 24

Web: https://www.facebook.com/events/2446604552064070/?event_time_id=2446604562064069