Dopo il successo della prima edizione, Brew Gruff - Birrificio Artigianale ripropone la 2° edizione del Beer Festival. Un evento dedicato alla birra artigianale nel territorio del Villafranchese, a pochi chilometri da Verona, incentrato sul bere e mangiare bene! L'evento gratuito partirà venerdì 15 Giugno e si concluderà domenica 17 giugno.

ORARI: dalle 17:00 alle 2:00

Le serate saranno accompagnate da TRIBUTE BAND, DJ e STREET FOOD. Alla spina troverete le nostre BIRRE, in più, altri BIRRIFICI ospiti per un totale di oltre 10 BIRRE ALLA SPINA!!!



Birrifici ospiti:

In Aggiornamento

VI ASPETTIAMO NUMEROSI PER UNA FESTA FUORI DAL COMUNE!

Il programma

VENERDI' 15 GIUGNO

Dalle 21:30

Wild Child - The Doors Italian Tribute



SABATO 16 GIUGNO

Dalle 21:30

Corrado ᴰᴶ



DOMENICA 17 GIUGNO

Dalle 21:30

Overdose'74 Bon Scott Tribute Band / AC DC

(fonte Facebook)