Al Ristori il concerto del Brass Ensemble della Royal Concertgebouw Orchestra

Il Teatro Ristori sold out già da due mesi per il prossimo appuntamento della rassegna Concertistica. Venerdì 14 febbraio alle ore 20.30, il Brass Ensemble della Royal Concertgebouw Orchestra darà prova delle sue potenzialità tecniche e musicali, con un esteso programma dedicato al grande repertorio scritto dal Cinquecento ad oggi per gli ottoni con musiche di G. Gabrieli, T. Susato, G. Verdi, R. Wagner, D. Shostakovich, G.F. Haendel, A. Piazzolla, G. Gershwin e C. Hazel.

L’ensemble nasce all’interno di una delle più prestigiose orchestre al mondo, quella del Royal Concertgebouw di Amsterdam. Leader dell’intera sezione ottoni, è il giovane trombettista bresciano Omar Tomasoni, a riprova della qualità e dell’apprezzamento dei musicisti italiani a livello internazionale. Il concerto sarà preceduto da un’introduzione condotta da Oreste Bossini, di RAI Radio3, alle ore 19.00 nel foyer al secondo piano del Teatro, alla quale parteciperanno anche artisti dell’ensemble.

Informazioni e contatti

Per maggiori informazioni vi invitiamo a visitare la pagina dedicata alla Stagione Concertistica del Teatro Ristori: http://www.teatroristori.org/stagione/concertistica