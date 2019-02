Ciaspolata al chiar di luna e cena al Rifugio Agriturismo Malga Campolevà di Sotto

Dopo la prima ciaspolata ci abbiamo preso gusto, e così l'associazione Sdv ha organizzato anche questa seconda ciaspolata sulla neve, per sabato 9 marzo!

Esperte guide ci accompagneranno in uno spettacolare percorso sulla neve, partendo dall'agriturismo le guide ci accompagneranno in una camminata serale al chiaro di luna. Saremo allietati da un gustoso aperitivo seguito dall'ottima cena al Rifugio

Agriturismo Malga Campolevà Di Sotto a Bosco Chiesanuova (VR).

Vi ricordiamo che i posti sono limitati, se interessati iscrivetevi subito!



Link iscrizione



IN BREVE - Percorso circolare sulla neve con una pausa per l'aperitivo, assistenza di guide esperte e fornitura ciaspole. Dopo la camminata ci sarà la cena presso il rifugio. I posti sono limitati, per la partecipazione farà fede l'ordine di versamento caparra.



PROGRAMMA - Ritrovo ore 17.00 presso Agriturismo Malga Campolevà Di Sotto a Bosco Chiesanuova (VR). L'agriturismo e' raggiungibile in auto.(ricordiamo che da Verona a Bosco Chiesanuova ci sono circa 50 minuti d'auto).



Al termine delle pratiche di tesseramento e saldo, ci si infilano le ciaspole (fornite dall'organizzazione) e si parte tutti insieme illuminati dalla Luna, ma una torcia è sempre meglio averla con sé!

Le guide ci condurranno e ci assisteranno durante tutto il percorso. A seguire ci attenderà un'ottima cena, presso Agriturismo Malga Campolevà Di Sotto. La cena sarà così composta: gli immancabili gnocchi di malga, tagliere salumi e formaggi, verdura, polenta, acqua, vino, dolce e caffè.



CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE - Il contributo richiesto ai Soci per partecipare all'evento è pari a 32€ euro e comprende:

- Fornitura Ciaspole

- Assistenza di guide esperte ed abilitate

- Aperitivo di Benvenuto

- Aperitivo lungo il percorso

- Cena in rifugio.



ISCRIZIONI

- I posti sono limitati e riservati ai Soci SDV in regola con il tesseramento annuale.

- Contributo richiesto ai Soci è di 32€.

- Iscrivi subito, verrà richiesto il versamento di una caparra pari a 17€.

- Tesseramento annuale 5€, per i minorenni il tesseramento è gratuito. :)



Link iscrizione

Il saldo e l'eventuale versamento della quota sociale 2019 verrà effettuato prima dell'inizio.



ALTRE INFORMAZIONI UTILI - Il percorso è molto semplice, non occorre nessun attrezzatura tecnica se non abbigliamento da neve, se non avete gli scarponcini da neve non importa: un paio di scarpe da ginnastica infilate in due sacchetti di plastica andranno benissimo!

- NON portare Moonboot o similari! Non si possono utilizzare con le ciaspole.

- Ci potrebbe essere molto freddo o vento: quindi abbigliamento consono.

- Auto: gomme da neve o catene a bordo.

- Carpooling: sempre una buona idea.

- In caso di carenza di neve si farà una passeggiata senza ciaspole.