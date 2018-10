Revival anni '80 a Verona con l'imperdibile evento "Bondola Day"

Fa il suo ritorno anche quest'anno l'imperdibile evento "Bondola Day" che si svolgerà domenica 21 ottobre a partire dalle ore 10 fino alle 17 in via IV Novembre a Verona.

Vestiti in stile anni '80 si farà un tuffo indietro nel tempo per rivivere le atmosfere di trent'anni fa, quando ci si ritrovava in strada tra amici, pane, vino e l'immancabile mortadella.

Uno street-party di quartiere che vedrà rinascere anche la mitica figura dei paninari di piazza Vittorio Veneto, con i tanti locali aderenti all'iniziativa che distribuiranno per l'occasione pane e bondola a tutti i presenti. Presente anche un mercatino hand-made.

